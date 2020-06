Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Dolj, care s-a legat cu lanțul de un copac intr-o padure din Parang pentru a practica tehnici de supraviețuire, a fost salvat de salvamontiști și de jandarmii montani. Barbatul aruncase cheia de la lacat și nu a mai putut sa ajunga la ea. a declarat Ovidiu Bodean, șeful Salvamont Hunedoara,…

- Un barbat de 42 de ani s-a aruncat de la etajul șase al Spitalului Județean de Urgența din Oradea, unde era internat. El a murit pe loc, iar din datele furnizate de Poliție reiese ca se afla in sevraj, pentru ca nu a consumat alcool mai multe...

- Un tanar de 22 de ani din Alba Iulia, care se afla in carantina instituționalizata, intr-o pensiune, a distrus mai multe bunuri din camera de cazare. Potrivit jandarmilor din Alba, incidentul s-a petrecut duminica 14 iunie, atunci barbatul aflat in stare de ebrietate și furios din cauza faptului ca…

- Accident terifiant in satul Corten, raionul Taraclia. Un barbat a murit dupa ce masina in care se afla s-a izbit violent intr-un copac.Tragedia s-a produs in aceasta noapte, la iesirea din localitate, dupa ce victima a pierdut controlul volanului, iar vehiculul a derapat de pe traseu.