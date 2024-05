Motivul pentru care Simona Halep nu a primit wild card la Roland-Garros. Răspunsul directoarei turneului Simona Halep, 32 de ani, aflata pe locul 1139 in clasamentul mondial feminin, nu va participa la turneul de la Roland-Garros, caștigat acum 6 ani, pentru ca nu a primit wild card de la organizatorii din capitala Franței, iar directoarea turneului, Amelie Mauresmo, a spus ca au fost preferate jucatoare franceze mai tinere.„Daca Simona ar fi fost exonerata la apelul sau la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, poate ca am fi luat o alta decizie. Dar nu a fost exonerata. Am simtit sa favorizam alte jucatoare si sportive franceze, unele dintre ele mai tinere, in detrimentul Simonei, avand in vedere tot… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

