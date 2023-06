Silvana Riciu este o artista impinita, are o cariera de succes, dar și o familie frumoasa. Artista este mama a trei copii, de care se ocupa in mare parte singura. Cantareața a fost casatorita pana in vara lui 2018 cu fostul soț, alaturi de are are doi copii, pe Andrada și pe Luca. Artista și tatal copiilor nu mai formau un cuplu din anul 2013. Acum ea ne spune motivul pentru care ia o pauza in cariera.