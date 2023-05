Stiri pe aceeasi tema

- In general, apariția firelor de par in barba este un fenomen perfect normal, chiar și in cazul femeilor, mai ales odata cu trecerea anilor. In schimb, atunci cand firul de par devine mai gros și este mai inchis la culoare, poate ascunde anumite dezechilibre la nivel hormonal sau alte probleme.

- Eurovision s-a incheiat, iar Suedia este marea caștigatoarea acestei ediții. Finala s-a defașurat sambata, 13 mai 2023, și a fost caștigata de Loreen, aceasta fiind reprezentanta Suediei. Cu toate acestea, mulți susțin ca anul acesta finala a fost "aranjata".

- Specialistii au realizat un top subiectiv al veniturilor in functie de criteriul varsta. Astfel, mai bine de jumatate dintre cei din generația Z considera ca salariile pentru nivelul lor de experiența sunt prea mici, potrivit unei platforme de recrutare o

- Orice doamna sau domnișoara pasionata de produse de machiaj și cosmetica se intereseaza amanunțit de calitațile unui produs inainte de a-l cumpara din magazin. Cu toate acestea, iata motivul pentru care unele persoane nu recomanda sa utilizezi testerele de make-up din magazine. Motivul pentru care testerele…

- Tu folosești des delicat in mancare? Ei bine, exista cateva motive care iți vor arata ca nu este bine sa faci asta. Toate gospodinele ar trebui sa știe de ce nu e bine sa foloseasca delicat pentru mancare. Noi iți vom prezenta cum poți face chiar la tine acasa delicat sau vegeta. Iata care este motivul…

- Deși se spune ca ar trebui sa fie o persoana echilibrata, uneori, Balanța uita care ii este semnul zodiacal. De sarbatori, zodia Balanța va consuma mai mult alcool decat ii permite organismul, iar acest lucru ii va aduce, in mod firesc, neplaceri din punct de vedere al starii de sanatate. De asemenea,…

- Investițiile in energie curata vor trebui sa atinga peste 4 trilioane de dolari pe an pana in 2030 in scenariul cu emisii nete zero pana in 2050, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, citata de CNBC.

- Mulți iubitori ai cafelei susțin ca nu pot „funcționa” de dimineața, fara sa iși bea cafeaua. Specialiștii recomanda insa ca ziua sa inceapa cu un pahar de apa. In caz contrar, ar putea aparea anumite neplaceri.