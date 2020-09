Stiri pe aceeasi tema

- Jador a reușit sa urce rapid in topul celor mai apreciați cantareți de la noi, dar odata cu succesul caștigat, acesta are parte și de oamenii care nu-i vor neaparat binele. Artistul și-a deschis sufletul in fața fanilor și le-am spus despre problemele din ultima perioada!

- Pepe și Raluca au devenit nași de botez pentru fetița „antrenorului vedetelor”, Alexander Florescu. Cantarețul și soția lui au format o pereche ce a intors toate privirile. Raluca a purtat o rochie roșie, iar interpretul a fost elegant ca intotdeuana, la astfel de evenimente.Invitat la o emisiune de…

- Jador este unul dintre cei mai apreciați artiști de muzica de petrecere, insa ca fiecare a inceput cu pași mici și el a inceput de jos. Cantarețul a marturisit ca și-a caștigat primii bani din muzica, dar iata ce și-a cumparat cu ei!

- Perioada carantinei pentru Jador nu a fost deloc dificila. Cantarețul s-a deschis in fața prietenilor și le-a spus ca in perioada pandemiei a petrecut alaturi de o domnișoara. Ce i-a facut tanara artistului, inainte sa filmeze un videoclip!

- Jador a aratat de multe ori ca este un om de valoare. Din pacate, cantarețul a aflat ca nu toți cei care-ți stau in jur iți vor binele și a fost tradat de unul dintre cei mai buni prieteni. Cine este care i-a pierdut increderea artistului?

- Are succes și o mulțime de bani, dar nu este ferit de necazuri! Jador intampinat de-a lungul timpului multe probleme in trafic. Cantarețul a povestit ca polițiștii l-au tras pe dreapta. Iata ce s-a intamplat!

- Jador traiește o durere mare. Mama artistului este bolnava, motiv pentru care acesta sufera foarte mult. Cantarețul a marturisit ca uneori nici nu se poate concentra asupra carierei, deoarece sta mereu cu gandul la acest lucru.

- Acum este celebru atat in țara, cat și peste hotare, dar puțini sunt cei care știu cum arata Jador in perioada copilariei! Cantarețul s-a facut „remarcat” ca un „elev-problema”, motiv pentru care a și fost dat la un moment dat afara din școala.