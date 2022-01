Stiri pe aceeasi tema

- Ford Motor opreste comenzile clientilor pentru Maverick, camioneta hibrida accesibila pe care producatorul auto a lansat-o in iunie 2021, arata informatiile publicate de Wall Street Journal (WSJ), transmite Reuters. Reprezentantii Ford le-au spus dealerilor intr-un memoriu ca suspenda comenzile…

- Platforma de streaming Netflix Inc a naruit sperantele cu privire la o redresare rapida, dupa ce a estimat o crestere redusa a numarului de abonati in primul trimestru din 2022, ceea ce a dus la scaderea actiunilor cu aproape 20%, transmit Reuters si site-ul finance.yahoo.com. Dupa boom-ul din 2020,…

- Fondul Monetar International a facut o estimare a cheltuielilor provocate de Covid și a ajuns la o suma uluitor de mare: 12.500 miliarde de euro pana in anul 2024. Fondul Monetar Internațional (FMI) crede ca va revizui in crestere estimarea conform careia pandemia de COVID-19 va costa economia globala…

- Producatorul francez de zahar Tereos intenționeaza sa renunțe la activitatile din domeniul zaharului din Romania, unde deține o fabrica la Luduș, in județul Mureș, care se afla, insa, de ani buni pe pierdere. O alta masura anunțata de companie este vanzarea participatiei la afacerea de malt a cooperativei…

- Deficitul in comertul cu produse agroalimentare, in primele noua luni din 2021, s-a redus cu aproape 40% fața de perioada similara din 2020, pana la 758,6 milioane de euro, potrivit datelor de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), pe fondul micșorarii importurilor cu 13,5%. Astfel,…

- Compania canadiana BlackBerry Ltd nu mai ofera, incepand de marti, servicii suport pentru telefoanele sale cu sisteme de operare 7.1, 10 sau PlayBook OS 2.1, ceea ce inseamna practic sfarsitul pentru aceste dispozitive care, la inceputul anilor 2000, erau preferate de directori de companii, politicieni…

- O serie de dezvaluiri facute de o fosta angajata Facebook are reverberatii majore pe ambele maluri ale Atlanticului; rapoarte de cercetare interne releva numeroase efecte negative: depresii, amplificarea tensiunilor etnice si rasiale, facilitarea destabilizatoare a interventiei unor puteri straine ostile,…

- Actiunile Moderna Inc au scazut cu 11% in predeschiderea sedintei Bursei de pe Wall Street, dupa ce grupul farmaceutic american si-a inrautatit estimarile de vanzari in 2021 pentru vaccinul sau anti-Covid-19 cu cinci miliarde de dolari, deoarece nu a reusit sa majoreze productia. Compania se asteapta…