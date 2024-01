Stiri pe aceeasi tema

- FC Barcelona pregatește un turneu in aceasta vara in Statele Unite ale Americii, iar planul includea un meci amical cu echipa lui Lionel Messi, Inter Miami, club care a respins insa propunerea.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins duminica apelurile internationale de a pune capat razboiului din Gaza, calificandu-le ca fiind incompatibile cu sprijinirea obiectivului de razboi de a elimina Hamas, transmite Reuters. La o informare a cabinetului pe care il conduce, Netanyahu a afirmatca…

- La o informare a cabinetului pe care il conduce, Netanyahu a afirmatca le-a spus liderilor Frantei, Germaniei si altor tari: ”Nu puteti sustine, pe de o parte, eliminarea Hamas si, pe de alta parte, sa faceti presiuni pentru a pune capat razboiului, ceea ce ar impiedica eliminarea Hamas”.Secretarul…

- Deși poate ca mulți dintre noi pot fi surprinși sa auda un astfel de lucru, se pare ca mai multe studii efectuate de-a lungul timpului au aratat faptul ca felinele noastre nu sunt doar simple animale de companie! Acestea ar avea abilitatea de a detecta unele boli de care sufera stapanii lor și chiar…

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, a afirmat ca exista posibilitatea antrenarii de militari ucraineni pe teritoriul Romaniei, in multiple domenii, informeaza AGERPRES . Ministrul face parte din delegatia premierului Marcel Ciolacu in Statele Unite ale Americii. „Eu am fost la Londra saptamana…

- Romanii nu pot fi tinuti in tara decat dezvoltand serviciile publice si infrastructura, a afirmat premierul Marcel Ciolacu, duminica, in cadrul unei receptii unde s-a intalnit cu romani stabiliti in SUA. „Nu am venit sa insist sa reveniti in Romania, pentru ca stiu ca n-o veti face. Ati realizat si…