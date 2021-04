Motivul pentru care diplomatul rus ar fi fost expulzat. Reacția Rusiei Ambasadorul Rusiei a spus referitor la expulzarea diplomatului rus de la București ca „decizia este una neprietenoasa”. De asemenea, ambasadorul a mai spus ca Moscova iși rezerva dreptul de „a lua masuri relevante ca raspuns”. „Aceasta decizie este fara indoiala una neprietenoasa și nu duce la imbunatațirea relațiilor internaționale intre Rusia și Romania(…)In acord cu Convenția de la Viena, autoritațile ruse iși rezerva dreptul de a lua masuri relevante ca raspuns(…)Convenția de la Viena nu cere ca motivele pentru astfel de demersuri sa fie explicate; diplomații romani au evitat cu atenție sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Alexey Grishaev, adjunct al atașatului militar in cadrul Ambasadei Federației Ruse la București, a fost declarat persona non grata pe teritoriul Romaniei, anunța MAE. „Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritațile romane au decis declararea persona non grata pe teritoriul Romaniei a domnului…

