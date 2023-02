Preturile hartiei igienice sunt din nou in crestere, la nivel mondial, o evolutie care poate fi atribuita unui motiv neasteptat, si anume o scadere a pietei constructiilor, relateaza Bloomberg. Criza din sectorul constructiilor a declansat o criza a cherestelei, ceea ce a dus la scaderea contractelor futures cu peste 60% in ultimele 12 luni. Drept urmare, fabricile de cherestea isi inchid activitatile. In Canada, cel mai mare producator de cherestea de rasinoase din lume, aproximativ o treime din capacitatea productiei de cherestea este acum inchisa in Columbia Britanica. Acest lucru provoaca…