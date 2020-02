Billie Eilish este cantareața americana care se poate lauda ca este exponenta a generației Z. La doar 18 ani a reușit sa adune in 2020 5 trofee Grammy din șase nominalizari. Piesele și videoclipurile lui Billie sunt diferite. Deși o catalogam drept cantareața, in adancul sufletului, Billie Eilish se simte mai degraba o artista vizuala.... Read More Post-ul Motivul incredibil pentru care noua senzație pop Billie Eilish prefera un look baiețesc apare prima data in TaBu .