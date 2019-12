Stiri pe aceeasi tema

- Romania a obținut o victorie epica in fața Ungariei, scor 28-27, vinneri, la Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia.Dupa ce au fost conduse tot meciul, chiar și la șase goluri, tricolorele au revenit fantastic in partea a doua și au intors soarta jocului și a calificarii.Cristina Neagu a…

- Naționala feminina de handbal a Rusiei, campioana olimpica de la Rio de Janeiro 2016, antrenata in prezent de Ambros Martin, ar putea concura la Jocurile Olimpice de la Tokyo, anul viitor, fara insemnele naționale! Sunt și semnale ca sportivii olimpici ruși ar fi interziși la competiția suprema din…

- Naționala de fotbal a Romaniei va intalni in play-off-ului Ligii Natiunilor echipa Islandei, in urma tragerii la sorți care a avut loc vineri. Este ultima sansa a echipei naționale a Romaniei sa fie prezenta la Campionatul European de anul viitor. Daca va trece de Islanda, Romania va merge mai departe,…

- Meciul de fotbal Moldova – Islanda, contand pentru preliminariile Euro 2020, este disputat duminica seara, 17 noiembrie, pe stadionul „Zimbru” din Chișinau. Cele doua echipe au ajuns pe stadion in jurul orei 20:00.

- Marcel Raducanu (65 de ani) a vorbit in termeni duri despre echipa naționala a Romaniei dupa infrangerea cu Suedia, scor 0-2. Romania a pierdut cu Suedia și a ratat calificarea la EURO 2020 din preliminariile clasice. „Tricolorii” pastreaza o șansa prin barajul din Liga Națiunilor, acolo unde vor intalni…

- EURO 2020. Meciul care ne interesa cel mai mult, Cehia – Kosovo, s-a incheiat favorabil pentru noi cu victoria gazdelor, 2-1, dar nu fara emoții. Kosovo a condus pana spre final. Cehia merge la EURO și aproape ca ii asigura Romaniei locul in play-off, in cazul in care nu se califica direct. Mai…

- EURO 2020. Practic, cel mai bine pentru Romania ar fi sa castige Cehia, deoarece o calificare a nationalei Kosovo ne-ar anula sansele de prezenta in play-off-ul Ligii Natiunilor. In urma meciurilor de astazi, in foarte multe grupe se va lamuri situatia echipelor calificate. Este foarte probabil…

- Rezultatele inregistrate luni seara in preliminariile pentru EURO 2020: GRUPA A Bulgaria - Anglia 0-6 (Rashford '7, Barkley '20 si '32, Sterling '45 si '69, Kane '85) Kosovo - Muntenegru 2-0 (Rrahmani '10, Muriqi '34) Clasament: 1. Anglia - 15p, 2. Cehia - 12p, 3. Kosovo - 11p, 4. Muntenegru - 3p, 5.…