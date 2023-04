Inculpații din dosarul șpagilor de pe Aeroportul Otopeni au fost activ implicați in scopul urmarit, de a obține beneficii pentru firmele interesate de inchiroerea spațiilor. Judecatorul care a decis ca acuzații din acest dosar sa poata fi cercetați in arest la domiciliu susține, in motivarea deciziei, ca „presupusa activitate infracționala desfașurandu-se intr-un ambient inchis, ocult, […] The post Motivare dosar Otopeni: Inculpații au fost ACTIV implicați. Faptele imputate sunt grave, sumele vehiculate, susținute de inregistrari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar…