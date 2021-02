PSD a depus, miercurea trecuta, in plenul Camerei, motiunea simpla intitulata "Incompetenta si lipsa de asumare ucid! Vlad Voiculescu, un pericol pentru sanatatea si viata romanilor", semnata de 109 deputati social-democrati.In motiune, deputatii PSD cer demisia ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, motivand ca in timpul care s-a scurs de la investirea lui au vazut "atat de multa incoerenta, lipsa de profesionalism si de asumare cat nu s-a vazut in ultimii 30 de ani"."Victime omenesti, spitale in flacari, haos in vaccinare, degringolada in sistemul de sanatate publica si minciuni la testare…