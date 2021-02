Stiri pe aceeasi tema

- Felix, motanul de la Gradina Zoologica „Zimbraria Dragoș Voda” din județul Neamț, a fost returnat proprietarilor. El a fost luat la inceputul acestei saptamani de niște vizitatori. Acum, proprietara este fericita și mulțumește tuturor celor care s-au implicat in recuperarea felinei.

- Felix, motanul Gradinii Zoologice „Zimbraria Dragoș Voda” din județul Neamț, a fost furat la inceputul acestei saptamani de niște vizitatori. Administratorii parcului zoologic sunt foarte suparați și sunt deciși sa mearga pana-n panzele albe pentru a-l recupera pe Felix.

- Un tanar care se afla internat in Spitalul Judetean de Urgenta Valcea este cercetat penal, fiind acuzat de furtul unui autoturism din incinta spitalului si conducere fara permis pe drumurile publice, inforemaza Agerpres. De asemenea, pe numele tanarului in varsta de 20 de ani s-a intocmit dosar penal…

- Unul din 7 romani nu a folosit niciodata internetul, deși 78% au acces la internet de acasa. 14,1% dintre romani spun ca nu au folosit niciodata internetul, arata o analiza INS. Romanii din Ilfov și Capitala, pe primul loc la folosirea internetuluiPe regiuni de dezvoltare, ponderea persoanelor care…

- Lipsa accesului la unele informatii, lipsa motivatiei, a atentiei in timpul cursurilor si a interactiunii umane sunt minusurile pe care le mentioneaza tinerii romani implicati in programe de studiu in strainatate. Pandemia a limitat experienta vietii de student a tinerilor din Romania care urmeaza…

- Un barbat din Slatinița este acum cercetat pentru furt. Acesta a fost depistat in miez de noapte, pe bicicleta. Luat la rost de oamenii legii, barbatul a explicat ca „doar a luat bicicleta din Bistrița, ca sa poata ajunge acasa”. Poliiștii care patrulau azi-noapte in localitatea Slatinița au vazut un…

- In cursul nopții de 8 ianuarie, polițiștii au depistat in flagrant un barbat de 33 de ani din Slatinița. Acesta era in posesia unei biclete despre care a recunoscut ca ar fi furat-o. Articolul Nu a avut cu ce ajuge acasa așadar a furat o bicicleta apare prima data in Someșeanul.ro .

- Bogdan Ivan Gruia (PSD BN): Voi lupta pentru ca tinerii sa aiba oportunitați reale, acasa, in Romania! Romania nu se poate dezvolta cu adevarat fara un mediu de afaceri puternic și diversificat, iar pentru acest lucru e nevoie ca statul sa sprijine antreprenorii tineri atat din mediul urban, dar mai…