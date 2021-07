Stiri pe aceeasi tema

- Amazon.com Inc intentioneaza sa-i acorde viitorului director general Andy Jassy actiuni suplimentare de peste 200 milioane de dolari, care vor fi platite intr-un termen de 10 ani, a anuntat cel mai mare retailer online global intr-un document prezentat autoritatilor de reglementare, transmite Reuters.…

- Branson a spus ca va face zborul pe 11 iulie sau foarte curand dupa aceasta data. El va fi pasager al avionului racheta Unity, dezvoltat de compania sa in SUA de aproximativ doua decenii. Vehiculul poate ajunge la o altitudine de 90 de kilometri, oferindu-le celor de la bord cateva minute de imponderabilitate…

- Un câștigator bogat și norocos a platit sâmbata 28 de milioane de dolari la o licitație pentru a-l însoți pe Jeff Bezos în primul zbor de turism spațial Blue Origin programat pentru 20 iulie, potrivit AFP.Câștigatorul, a carui identitate va fi cunoscuta doar în…

- Mogulul fashion Bernard Arnault a devenit, in urma cu cateva zile, pentru scurt timp, cel mai bogat om din lume, avand o avere aproximata la 183,3 miliarde de dolari, care o depaseste cu 300 de milioane pe cea a lui Jeff Bezos, de la Amazon, si pe Elon Musk, detinatorul unei averi de „numai” 147,3 miliarde…

- Jeff Bezos, fondatorul Amazon, a stabilit data la care va demisiona din functia de director general al celui mai mare retailer online global, transmite AP. Bezos, care a transformat Amazon dintr-o librarie cu vanzari pe internet intr-un gigant de cumparaturi online, a anuntat miercuri ca Andy Jassy,…

- Doi dintre avocații implicati in divorțul dintre Bill și Melinda Gates au lucrat si la actiunea de separare a cuplului Bezos din 2019, considerat unul din cele mai costisitoare divorturi, informeaza CNN . Ted Billbe, unul dintre avocații principali ai lui Bill Gates in acest caz, a reprezentat-o pe…

- Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, a declarat ca sprijina creșterea taxelor pentru companiile americane, relateaza BBC. Comentariile vin in condițiile in care președintele american Joe Biden ia in calcul creșterea taxelor pentru companii de la 21% la 28%. Creșterea…

- Forbes inregistreaza un record de 2.755 de miliardari in lume, potrivit clasamentului anual publicat marti, in varful caruia se afla, pentru al patrulea an la rand, Jeff Bezos, fondatorul si conducatorul Amazon, relateaza Reuters.