Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Statelor Unite a aprobat o potențiala vanzare de armament, in valoare de 323 de milioane de dolari, catre Finlanda, care are o granița comuna cu Rusia, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Consilierul pentru securitate naționala, Jake Sullivan, a avut discuții secrete cu inalți oficiali ruși in speranța de a reduce riscul ca razboiul din Ucraina sa se extinda sau sa devina un conflict nuclear, a informat duminica Wall Street Journal, citat de Rador. Fii la curent cu cele mai…

- Un tren a trecut granita din Coreea de Nord in Rusia vineri, la doua zile dupa ce Statele Unite a afirmat ca are informatii care indica faptul ca Phenianul livreaza pe ascuns Rusiei proiectile de artilerie pentru razboiul din Ucraina, arata un grup de experti din Washington care se bazeaza pe imagini…

- Ucraina a garantat ca coridorul de transport maritim umanitar din Marea Neagra nu va fi folosit pentru atacuri asupra Flotei Marii Negre și, prin urmare, Rusia iși reinnoiește participarea la "acordul cu cereale", a declarat miercuri președintele rus Vladimir Putin. Fii la curent cu cele mai…

- Kremlinul denunta vineri arestarea a doi cetateni rusi - in Italia si Germania -, la cererea Statelor Unite, care ii acuza de vanzare ilegala de tehnologie americana unor intreprinderi de armament din Rusia si incalcarea astfel a sanctiunilor impuse Moscovei din cauza Razboiului rus din Ucraina,…

- Iranul a trimis experți militari in Crimeea ocupata de Rusia pentru a ajuta la lansarea de atacuri cu drone asupra Ucrainei, afirma Casa Alba, conform bbc.com. Iranienii sunt instructori și lucratori de suport tehnic, a declarat un purtator de cuvant al SUA. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Statele Unite au afirmat ca nu este o surpriza faptul ca Rusia recurge la "tactici disperate", dupa ce președintele rus, Vladimir Putin, a declarat miercuri legea marțiala in patru regiuni parțial ocupate din Ucraina, pe care Rusia le revendica ca fiind ale sale. Fii la curent cu cele mai…

- Statele Unite au avertizat duminica in legatura cu "consecintele catastrofale" in cazul in care Moscova ar folosi arme nucleare in Ucraina, dupa ce ministrul rus de externe a declarat ca regiunile care organizeaza referendumuri criticate pe scara larga ar beneficia de protectie totala daca ar fi…