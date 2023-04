Rusia a criticat intarzierile in eliberarea vizelor de catre Statele Unite pentru delegatia Moscovei la Natiunile Unite condusa de ministrul de externe Serghei Lavrov, cu putin timp inainte de reuniuni-cheie ale Consiliului de Securitate al ONU, informeaza joi DPA, citata de Agerpres. „Niciun singur permis de intrare nu a fost eliberat pana acum”, a scris […] The post Moscova suparata pe intarzierile in eliberarea vizelor de catre SUA pentru delegatia Moscovei la ONU appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .