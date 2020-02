Moscova spune că serviciile de informaţii americane duc o campanie împotriva Rusiei în Europa de Est Serviciul de informatii externe (SVR) al Rusiei sustine ca agentiile de informatii americane desfasoara in Europa de Est o campanie indreptata impotriva bunelor relatii de vecinatate cu Rusia, iar Bulgaria a devenit epicentrul acesteia, informeaza vineri agentia de presa rusa (oficiala) TASS. 'Potrivit informatiilor de care dispunem, serviciile secrete americane desfasoara o campanie pe scara larga pentru a compromite in tari din Europa de Est personalitati politice si publice care pledeaza pentru dezvoltarea unor relatii de buna vecinatate cu Rusia', a declarat agentiei de presa citate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

