Moscova începe vaccinarea populației împotriva COVID-19 Moscova va incepe vaccinarea in masa a rezidentilor sai impotriva COVID-19 in urmatoarele doua luni, a anuntat luni primarul Serghei Sobianin. “Vom incepe vaccinarea in masa a populatiei in decembrie-ianuarie”, a declarat Sobianin intr-un mesaj publicat online. Vaccinarea se va face cu vaccinul, Sputnik V , cel care a provocat controverse la nivel mondial și despre care membrii comunitatii stiintifice internationale spun ca nu a fost suficient testat. Totuși, oficialii rusi din domeniul sanatatii susțin ca vaccinul este perfect sigur, motiv pentru care se va și incepe vaccinarea in masa. Primarul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

