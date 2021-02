Moscova este gata să întrerupă relațiile cu Uniunea Europeană Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat ca Moscova este gata sa taie relațiile cu Uniunea Europeana daca statele blocului comunitar impun sancțiuni economice dure regimului de la Kremlin. Declarația ministrului Lavrov este dintr-un interviu publicat pe site-ul ministerului și citat de Reuters. Declarația vine in contextul tensiunilor tot mai mari dintre Moscova și UE, dupa arestarea și condamnarea opozantului lui Vladimir Puțin Alexei Navalnii, ceea ce a declanșat proteste masive in Rusia și discuții la nivelul UE privind noi sancțiuni. Intrebat intr-un interviu, ce urmeaza sa fie publicat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

