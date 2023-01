Stiri pe aceeasi tema

- Un diplomat rus de rang inalt a declarat vineri, 23 decembrie, ca discuțiile privind garanțiile de securitate pentru Rusia nu pot avea loc atat timp cat militarii și „mercenarii” NATO raman in Ucraina și cat timp continua livrarile de arme occidentale catre Kiev, transmite Reuters . In cadrul unui interviu…

- Germania s-a facut cu propriile maini parte a conflictului din Ucraina și nu poate fi un "broker" cinstit intre Moscova și Kiev, a declarat, joi, in timpul unui briefing, purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, noteaza TASS, potrivit RADOR. Fii la curent…

- Potentiala livrare de catre Grecia, Kievului, a unor sisteme de aparare aeriana S-300 de fabricatie ruseasca ar fi o incalcare flagranta a acordurilor dintre Moscova si Atena si orice echipament militar trimis in Ucraina va fi "urmarit si distrus" de armata rusa, a avertizat purtatoarea de cuvant a…

- Reprezentantul oficial al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat ca Moscova este pregatita sa discute despre reglementarea crizei din Ucraina, transmite TASS. Diplomatul a subliniat ca acest lucru ar fi posibil doar daca se primesc „propuneri reale, nu inventate”, care sa țina cont…

- Pentagonul a modificat lansatoarele de racheta furnizate Ucrainei, pentru ca Kievul sa nu poata trage cu ele rachete cu raza lunga de actiune care sa atinga teritoriul Rusiei si sa nu agraveze astfel razboiul rus, dezvaluie The Wall Street Journal (WSJ). Statele Unite au livrat Ucrainei, de la inceputul…

- Cuvintele subsecretarului de stat al SUA, Victoria Nuland, potrivit carora Rusia nu a recurs la utilizarea armelor nucleare in Ucraina din cauza "avertismentelor" occidentale sunt o incercare de a transfera vina. Dupa cum a menționat sambata purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria…

- Rusia aproape si-a epuizat stocul actual de arme fabricate in Iran si va cauta sa se realimenteze, arata Ministerul britanic al Apararii in actualizarea sa zilnica a informatiilor despre razboi. Incepand din septembrie, Rusia a lansat atacuri asupra Ucrainei in care a folosit atat arme traditionale,…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a criticat violent pe omologul sau francez Emmanuel Macron, la Forumul de discutii Valdai, la Moscova, din cauza ca a facut publice discutii la telefon pe care le-au purtat, si a catalogat-o pe presedinta Camerei Reprezentantilor americane Nancy Pelosi drept ”mamaie”,…