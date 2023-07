Moscova, atacată de drone ucrainene. O clădire de birouri avariată, iar aeroportul Vnukovo, închis temporar Trei drone ucrainene au incercat sa atace obiective din Moscova, dar au fost oprite de ruși, a anuntat duminica Ministerul rus al Apararii, citat de Interfax si TASS. Totusi, o cladire de birouri din Moscova a fost avariata, potrivit primarului capitalei ruse, iar aeroportul Vnukovo a fost inchis temporar ca masura de precautie. Russian media […] The post Moscova, atacata de drone ucrainene. O cladire de birouri avariata, iar aeroportul Vnukovo, inchis temporar appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

