- „Operațiunea militara speciala” a lui Putin a ajuns in capitala Rusiei. Mai multe cladiri din Moscova, luate la ținta cu drone. Capitala rusa a fost vizata la primele ore ale diminetii de marti de un rar atac cu drone, care a provocat pagube „minore” mai multor cladiri, fara sa produca victime, a transmis…

- Sase drone au fost doborate in noaptea de miercuri spre joi in Crimeea, a anuntat guvernatorul local instalat de Moscova, Serghei Aksionov. Anuntul vine la cateva zile dupa un atac spectaculos al unor grupuri ruse din Ucraina pe teritoriul rusesc, noteaza AFP, citat de News.ro."In cursul noptii trecute,…

- Razboi in Ucraina, ziua 439. Ocupanții ruși au lansat peste noapte un atac de amploare cu rachete asupa mai multor ținte din Ucraina. In Kiev au fost raportate explozii, iar apararea antiaeriana a doborat 30 de drone. Cinci oameni au fost raniți in atacuri, iar mai multe cladiri au fost distruse. O…

- Statele Unite resping acuzațiile Moscovei ca s-ar afla in spatele atacului, de miercuri, asupra Kremlinului. De altfel, aliații occidentali ai Ucrainei au pus la indoiala veridicitatea presupuslui atac care l-ar fi vizat pe Vladimir Putin.