Moș Crăciun vine la Iași cu tramvaiul! Decorat cu atenție și migala de catre spriduși, Tramvaiul lui Moș Craciun este pregatit pentru marea intalnire cu insuși Moșul. Pentru al șaptelea Craciun, Moș Craciun vine la Iași cu tramvaiul! Astazi, 9 decembrie, intre orele 15.00 și 18.00, Tramvaiul lui Moș Craciun va poposi in Rondul din Targu Cucu. Toți copiii sunt invitați sa ii aduca Moșului scrisorile in cutia poștala mobila din tramvai. Oaspeții Moșului vor primi dulciuri din partea Panifcom Iași. Timp de doua saptamani, Tramvaiul lui Moș Craciun va poposi in rondurile din cartierele Iașului pentru ca toți copiii sa participe la marea… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 9 decembrie, intre orele 15-18, Tramvaiul lui Mos Craciun a poposit in Rondul din Targu Cucu si a cules scrisori de la copii in cutia postala mobila din tramvai. Oaspetii Mosului au primit dulciuri din partea Panifcom Iasi. Timp de doua saptamani, Tramvaiul lui Mos Craciun va poposi in rondurile…

- "Decorat cu atentie si migala de catre spridusi, Tramvaiul lui Mos Craciun este pregatit pentru marea intalnire cu insusi Mosul. Pentru al saptelea Craciun, Mos Craciun vine la Iasi cu tramvaiul! Luni, 9 decembrie, intre orele 15-18, Tramvaiul lui Mos Craciun va poposi in Rondul din Targu Cucu. Toti…

- ANUNȚ CTP Cluj-Napoca: Spre bucuria copiilor, incepand cu data de 05 decembrie, tramvaiul lui Mos Craciun va fi prezent pe strazile orasului Cluj-Napoca. Copiii sunt invitati sa compuna scrisoarea catre Mos Craciun si sa o depuna in posta special amenajata in tramvaiul care va strabate orasul pe linia…

- Anul acesta brașovenii se pot bucura, mergand la Coresi de un Craciun generos in emoții, zambete, dorințe implinite și de sentimentul ca impreuna cu inimoșii din jur pot fi mai speciali ca oricand. „Acum este momentul in care simțim din plin bucuria și emoția de a fi langa cei dragi, de aceea…

- Iasul va beneficia de un model de tramvai personalizat in cazul contractului incheiat cu turcii de la Bozankaya. Chiar daca modelul va fi similar cu cel pe care turcii il vor livra Timisoarei, cerintele tehnice sunt diferite. O prima diferenta semnificativa vizeaza ecartamentul: Iasul are un alt tip…

- Perioada de desfașurare a concursului: 18-24 noiembrie 2019 De ce sa participi: pentru ca locul ieșenilor de pretutindeni este ACASA, la Iași Cine poate participa: ieșenii de pretutindeni Modalitatea de desfașurare a concursului: trimiteți-ne un mesaj despre ce reprezinta pentru dumneavoastra Sarbatorile…

- Paul Surugiu - Fuego a rememorat, in direct la Romania TV, ultima intalnire pe care a avut-o cu marea actrita Tamara Buciuceanu-Botez. "E un soc pentru mine. De fiecare data cand mergeam la ea incercam sa-i alin tristetile si ii duceam lucruri frumoase. Iubea mancarurile basarabene. Si, de fiecare…

- Adrian Nastase nu a fost lasat sa organizeze conferința despre „Rolul elitelor in constructia Romaniei moderne" la „Conferintele Fundatiei Europene Titulescu" la Muzeul Municipal Iași. El susține ca de vina pentru acest fapt este primarul Mihai Chirica. ”M-am bucurat sa merg la Iasi pentru…