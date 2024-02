Stiri pe aceeasi tema

- Va prezentam imagini din culise, oferindu-va o privire in interiorul pregatirilor pentru deschiderea Centrului Multifuncțional. Cristian Matei, primarul municipiului Turda: “Prin acest proiect, am transformat o zona care era neglijata și neutilizata intr-o oaza de liniște și relaxare pentru toți locuitorii…

- Proiectul de amenajare a unei zone de agrement și de construire a unui Centru Multifuncțional in Parcul Central Turda s-a finalizat! Obiectivul, cu o valoare totala de 26.9 milioane de lei, marea majoritate fiind din fonduri europene, ofera condiții moderne recreative pentru tineri și familii cu copii.…

- Voluntarii din Gaza lucreaza cu copiii traumatizați de bombardamentele israeliene și de ofensiva terestra in enclava palestiniana, ce se adapostesc acum in Khan Younis, potrivit Reuters. Traind in adaposturi, copiii spun ca traiesc in frica, iar sunetul dronelor și exploziilor ii ține treji noaptea,…

- Iluzia optica ce a pus pe jar tot Internetul! O mulțime de oameni raman masca atunci cand vad peisajul de iarna, in care se ascunde și o mașina. Pe cat de simplu pare jocul, pe atat este de complicat. Vezi daca tu poți duce la bun sfarșit aceasta provocare. Cea mai interesanta iluzie optica Cea […]…

- Impodobirea bradului nu este doar un obicei, este o bucurie nemasurata. Pentru copii, bradul si colindele sunt repere ale bucuriei si sperantei. Institutia Prefectului a primit cu bucurie micii colindatori de la Scoala Generala nr. 6, clasele a III-a C,D,E- invatatori Sas Lia, Gherman Adela si Ureche…

- O bibliotecara din Rucar a fost premiata. Magda Patran a primit premiul Bibliotecarul Anului 2023 in județul Argeș, in cadrul evenimentului Biblio-conect, organizat la Biblioteca Județeana Argeș. Titlul a fost acordat in urma unei selecții care a vizat mai multe tipuri de activitați desfașurate in bibliotecile…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, anunta ca investitia in centrala de cogenerare CET Titan este prima majora din ultimii 15 ani. ”Acum venim cu un proiect modern, la cele mai noi standarde, care va furniza caldura si apa calda pentru cartierele Titan si Pantelimon, dar si energie electrica. Asta…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca s-a bucurat sa vada numarul mare de vizitatori din Targul de Craciun, deschis joi seara.”Am deschis oficial Targul de Craciun Bucuresti, organizat in Piata Constitutiei.In acelasi timp, au fost aprinse luminile festive in toata Capitala. Copiii…