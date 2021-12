Stiri pe aceeasi tema

- Moscova se confrunta cu cele mai severe ninsori din ultimele sapte decenii. Startul de zapada a ajuns la 13 centimetri. Echipajele de deszapezire lucreaza fara intrerupere pentru a debloca strazile principale ale Capitalei.

- Dupa un an de pauza, militarii vor defila din nou pe sub Arcul de Triumf. Participa 1.500 de militari, cu aproximativ 100 de mijloace tehnice. In zona oficiala, accesul va fi permis doar cu certificat verde. Spectatorii la ceremonii trebuie sa poarte masca de protectie si sa respecte regulile anti-COVID-19. De…

- In contextul organizarii ceremoniei oficiale cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, Brigada Rutiera a Capitalei va dispune masuri specifice in vederea fluidizarii si restrictionarii traficului rutier atunci cand situatia va impune acest lucru.

- Targurile online organizate intre 12 si 16 noiembrie 2021 de mai toate agentiile de turism prezente pe piata locala aduc romanilor dornici de vacante, dupa aproape doi ani pandemici, oferte pentru toate sezoanele, gusturile si toate buzunarele, unele reduse si cu 70%, mai ales ca perioada se suprapune…

- Icoana facatore de minuni a Sfintei Matrona din Moscova și o parte din moaștele ei depuse la Biserica ”Acoperamantul Maicii Domnului” din sectorul Buiucani al Capitalei, vor mai ramane la Chisinau. Relicvele vor fi expuse pana in 28 noiembrie la aceeasi biserica.

- In aceasta noapte pompierii din municipiul Chișinau au intervenit pentru a lichida un incendiu care a izbucnit intr-un bloc de locuit pe bulevardul Moscova 5.Potrivit datelor inregistrate, au fost observate flacari la balcon a unui apartament de la etajul 4.

- VIDEO: Mircea Hava, interviu incendiar de la Bruxelles: Congresul PNL și Untold organizate in plina pandemie, niște greșeli Fostul primar al municipiului Alba Iulia, europarlamentarul liberal Mircea Hava spune ca decizia autoritaților de a permite desfașurarea festivalului Untold de la Cluj a fost o…

- Care sunt problemele de sanatate ale lui Viorel Lis? Fostul edil al Capitalei a fost aspru afectat de pandemie. Acesta este in categoria de risc, iar soția sa incearca sa fie atenta la fiecare detaliu in special in aceasta perioada. Detalii despre starea de sanatate a lui Viorel Lis Oana Lis vine cu…