Zambete, imbrațișari, emoții și lacrimi de bucurie au fost aduse la serbarea de Moș Craciun de catre voluntarii Clubului Lions Deva Sarmizegetusa și Clubului Leo Deva Sarmizegetusa, celor mai inimoși și buni oameni, persoanele cu Sindrom Down.

Intr-un cadru festiv, specific acum in prag de sarbatoare, voluntarii de la Lions au daruit, miercuri dupa-masa, cateva ore frumoase invaluite de colindul sfant și bun, persoanelor din Asociația Persoanelor cu Sindrom Down ”Langdon Down 2000” din Deva.

Sentimente de bucurie și caldura sufleteasca au umplut sala, iar acești minunați oameni,…