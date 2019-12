In acest an, Moș Craciun este mai puțin darnic in ceea ce privește locurile de munca oferite in administrația publica și in instituțiile publice din Teleorman. La aceasta data, la dispoziția celor aflați in cautarea unui loc de munca in administrația publica sau in instituțiile publice teleormanene se afla doar 13 locuri de munca, toate