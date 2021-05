Morții care nu există Ministerul Sanatații spune ca SJU Bacau ar fi raportat 549 de decese COVID in luna martie a acestui an in condițiile in care in tot județul au fost doar 99 de decese atribuite coronavirusului. Spitalul Județean de Urgența Bacau a intrat in vizorul presei naționale dar și al unor politicieni, dupa ce Ministerul Sanatații a […] Articolul Morții care nu exista apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noul computer tomograf de la SJU Bacau, achiziționat cu finanțare din fonduri europene, a fost instalat in Ambulatoriul spitalului. Este cel mai important echipament medical (in valoare de aprox. 500.000 euro), dintr-un proiect de dotari cu aparatura si echipamente medicale derulat de unitatea sanitara…

- Consilierii județeni, intruniți in ședința ordinara, au aprobat organigrama și statul de funcții la Spitalul Județean de Urgența (SJU), proiect introdus pe ultima suta de metri pe ordinea de zi. Astfel, se dorește creșterea numarului de angajați ai spitalului cu peste 100 de specialiști in Sanatate.…

- Medicina școlara pare a fi sectorul sanitar pe care factorii responsabili, in speța cei din Ministerul Sanatații, pentru ca ei fac astfel de angajari și raspund direct de acest lucru, il neglijeaza in totalitate, acesta putand a fi considerat, cu adevarat, Cenușareasa sistemului medical romanesc. Conform…

- In luna ianuarie a acestui an, conform datelor Direcției Județene de Statistica Bacau, s-au nascut in județ 399 de copii, fața de 505 in luna ianuarie 2020. La decese, raportul este invers: 902 decedați in prima luna a acestui an și 858 decedați in perioada similara a anului trecut. Astfel, sporul natural…

- Ministerul Sanatații, cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatații 7 aprilie 2021, lanseaza o campanie de informare, educare, comunicare, sub sloganul „Impreuna pentru o lume mai echitabila și mai sanatoasa!”, care aduce in atenția decidenților și a populației necesitatea intervențiilor in toate politicile…

- Președintele Consiliului Județean Bacau, Valentin Ivancea, alaturi de echipa sa, lucreaza la definitivarea fiselor de proiect cu propunerile de investiții pentru Planul Național de Redresare si Reziliența (PNRR). Cele mai importante intervenții vizeaza reziliența sistemului medical județean, respectiv…

- In urma consultarilor dintre Casa Naționala de Asigurari de Sanatate și Ministerul Sanatații, cele doua instituții propun Guvernului prelungirea pana la data de 30 iunie 2021 a termenului de aplicare a prevederilor HG nr. 140/2018 (pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care…