- Cel putin cinci persoane au murit si alte 10 sunt date disparute dupa ce viituri masive au lovit sud-estul Turciei, a anuntat miercuri postul public de televiziune din aceasta tara, potrivit DPA.Patru persoane au murit in provincia Sanliurfa, de-a lungul granitei cu Siria, iar o alta, in provincia…

- Este alerta in Turcia, dupa ce un nou seism puternic a zguduit estul tarii. Cutremurul a avut intensitatea de 5,2 pe Richter si s-a produs la adancimea de 10 kilometri, intr-o zona deja afectata de seismele din ultimele saptamani. Cutremurul a avut loc la ora 12:04 (ora locala) - ora 11:04 (ora Romaniei)…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,3 s-a produs, luni, la o adancime de doar doi kilometri, in regiunea de frontiera dintre Turcia si Siria, a anuntat Centrul Seismologic European Mediteranean (EMSC). Americanii de la USGS, care indica aceeasi magnitudine, au evaluat adancimea la 10 kilometri. Seismul, al…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,7 a lovit estul Turciei marți, 7 februarie, a anunțat Centrul Seismologic Mediteranean European (EMSC). Seismul a avut loc la o adancime de 46 km (28,58 mile), relateaza Digi24.

- Cutremurul cu magnitudinea 7,8, conform Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), a lovit centrul Turciei si nord-vestul Siriei la ora locala 4:17 (1:17 GMT). Seismul a avut epicentrul in apropierea orasului turc Gaziantep, nu departe de granita cu Siria. In urma cutremurului au…

- Doua cutremure mari, de magnitudine 7,8 și 6,7, s-au consemnat in noaptea de duminica spre luni in Turcia și in Siria, producand peste o suta de morți. Mișcarile seismice au fost resimțite cel mai puternic in Turcia, dar și in țara vecina, Siria. Ele au mai fost percepute in Liban și in Cipru. In aceste…

- Cutremurul devastator cu magnitudinea de 7,8 a facut prapad in provincia Gaziantep din sudul Turciei. Seismul a fost atat de puternic incat s-a resimțit și la 90 de kilometri in Siria unde a produs sute de victime și acolo. Un bloc de 10 etaje s-a prabușit in miezul nopții. Mii de oameni au fost treziți…

