Arheologii au descoperit de curand in Turcia mozaicul și podelele de piatra ale unui sanctuar, pe care l-au definit ca fiind mormantul Sfantului Nicolae. O alta biserica a fost construita deasupra fundației celei antice, pentru a proteja mormantul sfantului, potrivit Daily Mail . Descoperirea atesta ca Sfantul Nicolae a trait și murit in Turcia. Biserica bizantina construita peste fundația antica a fost un lacaș de cult pentru creștinii ortodocși intre secolele V-XII și este inconjurata de statui ale Sfantului Nicolae. Cercetatorii cred ca, la momentul morții sale in anul 343, Sfantul Nicolae…