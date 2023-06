Morgan Freeman și Kevin Costner și-au dat întâlnire în România. Ce proiect au împreună Morgan Freeman și Kevin Costner și-au dat intalnire in Romania. Cei doi mari actori premiați cu Oscar, primul pentru ”Cel mai bun actor in rol secundar” (O fata de milioane”), iar cel de-al doilea ”Cel mai bun regizor” și ”Cel mai bun film”(”Dansand cu lupii”), amandoi au semnat un parteneriat prin firmele lor de producție cinematografica. Este vorba de producția serialului ”The Gray House”, o drama despre inceputul spionajului american, produsa de Territory Pictures (firma lui Kevin Costner) și Revelations Entertainment (firma lui Morgan Freeman). Filmarile vor avea loc integral in țara noastra,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Se filmeaza din nou pentru Hollywood in Romania. Casele de productie conduse de Kevin Costner si Morgan Freeman au inceput sa lucreze un miniserial aici, mai precis la studiourile Castel Film, noteaza, Urban.ro, site coordont de Cristina Bazavan. Productia se numeste The Gray House, are sase episoade…

Este vorba despre o drama istorica, intitulata „The Gray House", despre trei femei care au fondat prima rețea de spionaj americana. Potrivit Urban.ro , filmarile pentru „The Gray House", au inceput din aceasta primavara și au loc integral in Romania, la Castel Film. Se preconizeaza ca filmarile…

