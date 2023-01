Stiri pe aceeasi tema

- O creșa medie, cu o capacitate de 70 de locuri va fi construita in municipiul Moreni, pe strada Cricovului, in vecinatatea Parcului de la Blocul Turn. Investiția de 16.640.271,92 lei va fi finanțata prin programul național derulat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației. De asemenea,…

- Vin banii europeni: Ministrul Dezvoltarii a semnat 30 de noi de contracte de finantare prin PNRR, de aproape 40 de milioane de lei Vin banii europeni: Ministrul Dezvoltarii a semnat 30 de noi de contracte de finantare prin PNRR, de aproape 40 de milioane de lei Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice…

- TREI milioane de euro prin PNRR pentru Spitalul din Campeni: Ce investiții se vor face cu banii TREI milioane de euro prin PNRR pentru Spitalul din Campeni: Ce investiții se vor face cu banii Spitalul Orașenesc Campeni a primit finanțare de 3 milioane de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliența.…

- Contracte de finanțare din bani europeni, pentru proiecte foarte importante pentru municipiul Moreni, au fost semnate astazi de primarul Constantin Dinu. Totalul acestora se ridica la 21 de milioane de euro, bani care vor fi investiții in eficientizarea energetica a blocurilor, construirea de locuințe…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației a aprobat doua cereri de finanțare depuse de municipiul Sighet pentru renovarea energetica a mai multor cladiri rezidențiale multifamiliale din municipiul de pe Tisa. Primaria Sighet a anunțt ca cererile de finanțare cu titlul „Renovarea…

- Romania cere banii din PNRR: Ce suma colosala va intra in țara noastra și la ce vor fi folosiți banii. Declarațiile lui Nicolae Ciuca Romania cere banii din PNRR: Ce suma colosala va intra in țara noastra și la ce vor fi folosiți banii. Declarațiile lui Nicolae Ciuca Premierul Nicolae Ciuca anunța faptul…

- Ministerul Dezvoltarii finanteaza 341 de noi investitii, in 238 de localitati din Romania, prin Planul National de Redresare si Rezilienta PNRR ndash; anunta ministrul dezvoltarii, Cseke Attila."Astazi, putem anunta ca, pentru Valul Renovarii, am incheiat deja selectarea proiectelor depuse in cadrul…

- Atat președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, cat și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, au anunțat astazi aprobarea unor proiecte care au fost aprobate spre finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), proiectul masiv de dezvoltare a Romaniei finanțat cu bani europeni.…