- Președintele interimar al Boliviei, Jeanine Áñez, a declarat joi ca fostul președinte al țarii, Evo Morales, care a demisionat și a primit azil politic în Mexic, nu va putea candida în cadrul viitoarelor alegeri prezidențiale, informeaza Reuters, citat de Mediafax.Áñez,…

- Al doilea vicepresedinte al Senatului, Jeanine Anez, s-a proclamat marti presedinte interimar al Boliviei, in pofida lipsei cvorumului in Parlament, motivand ca este "necesar sa se creeze un climat de pace sociala" intr-o tara zguduita de o profunda criza politica, relateaza AFP. "Dorim convocarea cat…

- Primarita orasului Vinto din centrul Boliviei a fost atacata de contestatari ai guvernului presedintelui socialist Evo Morales, care au numit-o „criminala”. Dupa ce au fortat-o sa mearga pe strazi in picioarele goale, manifestantii opozitiei au turnat vopsea rosie pe ea si i-au taiat parul, relateaza…

- Seful Statului Major a prezentat, in aceasta conferinta de presa detalii despre operatiunea efectuata in noaptea de sambata spre duminica in nord-vestul Siriei. Pe de alta parte, ministrii de Externe ai statelor membre ale coalitiei impotriva SI, condusa de Statele Unite, se intrunesc la 14…

- Rusoaica Maria Butina, arestata in luna aprilie in Statele Unite dupa ce a recunoscut ca a lucrat ca agent de informații pentru Rusia, a ajuns sambata la Moscova, dupa ce a fost eliberata din inchisoare, informeaza Reuters, potrivit MEDIAFAX.„Rușii nu se dau batuți niciodata”, a spus ea la…

- ''Consiliul de Securitate al ONU are un rol de jucat. Sauditii au fost atacati si ar fi potrivit ca acestia sa apeleze la Consiliu. Dar mai intai trebuie sa adunam informatiile disponibile'', a declarat responsabilul american sub rezerva anonimatului. El nu a explicat ce a vrut sa spuna prin…