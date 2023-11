Stiri pe aceeasi tema

- Moody's Investors Service a confirmat vineri la "Baa3" ratingul pe termen lung al Romaniei, cu perspectiva stabila, iar calificativul pe termen scurt a fost mentinut la "Prime-3", se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara.

- ”Perspectiva negativa reflecta riscul ca razboiul dintre Israel si Hamas sa se extinda mai larg sau sa afecteze indicatorii de credit ai Israelului mai negativ decat se asteapta”, anunta intr-o nota, marti, agentia. ”Presupunem in prezent ca conflictul va ramane concentrat in Fasia Gaza si ca nu va…

- Agentia de rating S&P a reconfirmat, in data de 13 octombrie 2023, ratingul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/A3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta, precum si perspectiva stabila, informeaza sambata Ministerul Finantelor, transmite Agerpres.

- Fitch Ratings a confirmat ratingul pe termen lung atribuit grupului bancar austriac Erste Group Bank AG, care in Romania deține BCR, la „A”, cu perspectiva stabila, si ratingul de viabilitate (VR) la „a”, relateaza Agerpres.

- Agentia de rating Fitch a reconfirmat, vineri, ratingul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/F3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta, precum si perspectiva stabila, a transmis sambata Ministerul Finantelor Publice (MFP).Decizia reconfirmarii ratingului suveran si a mentinerii…

- Agenția de rating Fitch a reconfirmat in data de 8 septembrie 2023 ratingul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/F3 pentru datoria pe termen lung și scurt in valuta, precum și perspectiva stabila a țarii, transmite Ministerul Finanțelor intr-un comunicat de presa.

- Agenția internaționala de rating Moody's Investors Service (Moody's) a anunțat la 18 august, ca a modificat pronosticul privind ratingul Moldovei de la unul negativ la stabil. Autoritațile republicii s-au grabit sa declare ca acesta este «o contribuție semnificativa la imbunatațirea reputației economice…

- Agentia de evaluare financiara Moody's Investors Service a anuntat ca ratingul suveran al Turciei ar putea fi imbunatatit daca tara continua si intensifica politicile conventionale introduse dupa realegerea in functia de presedinte a lui Recep Tayyip Erdogan, in luna mai a acestui an, transmite Bloomberg,…