- Cea mai mare banca din Romania are probleme mari in a da curs solicitarilor clientilor, dupa cum au reclamat acestia. Este vorba despre Banca Comerciala Romana, unde serviciile online functioneaza defectuos de mai multe zile.

- Agentia de rating Moody’s a reconfirmat rating-ul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la Baa3/A-3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala si a modificat perspectiva de tara de la stabila la negativa, anunta, intr-un comunicat, Ministerul Finantelor Publice.

- Voi face tot ce este posibil ca, la urmatoarele evaluari ale agentiilor de rating, Romania sa revina la perspectiva stabila sau chiar direct la pozitiv, a scris, sambata, pe propria pagina de Facebook, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu."Dar nu este totul pierdut. Comunic zilnic cu…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care BRD – Groupe Societe Generale SA (BRD) si Raiffeisen Bank SA intra in actionariatul CIT One SRL, alaturi de Banca Comerciala Romana (BCR). Astfel, CIT One SRL va fi controlata, in comun, de BCR, BRD si Raiffeisen Bank.