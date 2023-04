Montana poate deveni primul stat american care interzice TikTok Cu 54 la 43 de voturi, parlamentarii statului Nevada au votat pentru interzicerea TikTok pe teritoriul statului, interdiciie care este prevazuta sa intre in vigoare la inceputul anului viitor. Concret, noua lege interzice TikTok sa mai opereze pe teritoriul statului, iar magazinele de aplicatii nu mai au voie sa ofere acces la aceasta pentru a fi descarcata de locuitori din Montana. La fel ca masurile federale anterioare, legea din Montana spune ca datele personale ale americanilor sunt in pericol de a fi interceptate de guvernul comunist chinez, din cauza legaturilor stranse dintre TikTok si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

