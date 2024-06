Meta: Facebook atrage cel mai mare număr de adulţi tineri din ultimii trei ani Peste 40 de milioane de adulti din SUA si Canada cu varste intre 18 si 29 de ani verifica acum Facebook zilnic, a declarat compania de socializare, in prima sa publicare a unor astfel de informatii demografice. Facebook, al carei fondator Mark Zuckerberg a implinit luna trecuta 40 de ani, a implinit anul acesta 20 de ani de la infiintare. Cresterea reflecta eforturile companiei din ultimii cativa ani de a redobandi atentia tinerilor adulti care au apelat la aplicatia de video scurte TikTok, detinuta de ByteDance din China. Meta a inregistrat ”cinci sferturi din cresterea sanatoasa a utilizarii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul republican la presedintia SUA, Donald Trump, a sustinut joi – fara dovezi, precizeaza Reuters – ca imigrantii din Africa, Orientul Mijlociu si din alte parti „isi construiesc o armata” pentru a-i ataca pe americani „din interior”, folosind inca o data o retorica incendiara despre migrantii…

- Compania chineza care deține aplicația TikTok, ByteDance, a anunțat ca nu are nicio intenție sa o vanda, nici chiar dupa ce Congresul SUA a adoptat o lege prin care TikTok ar putea fi interzisa pe teritoriul american, atata timp cat aceasta e deținuta de un proprietar din China, relateaza BBC.

- Senatul SUA a adoptat marți un proiect de lege care ar putea duce la interzicerea TikTok, daca compania mama ByteDance nu o vinde. Votul a fost unul zdrobitor, 79 de senatori votand in favoarea interdicției, iar 18 impotriva.

- Camera Reprezentantilor a adoptat sambata un proiect de lege prin care se lanseaza un ultimatum catre TikTok. Conform textului, aplicatia va fi interzisa in Statele Unite daca reteaua de socializare nu-si rupe legaturile cu compania mama ByteDance si, in sens mai larg, cu China, relateaza AFP. Platforma…

- In Kirghizstan, TikTok a incetat sa mai functioneze de joi, 18 aprilie, la cererea serviciilor de securitate din aceasta tara din Asia Centrala, care au justificat blocarea aplicației prin necesitatea de a „proteja sanatatea copiilor", relateaza AFP, citata de News.ro.Ministerul Kirghizstanului pentru…

- Vanzarile globale de automobile electrice pe baterie si hibride plug-in (PHEV) au crescut cu 12% in martie, comparativ cu perioada similara din 2023, in conditiile in care vanzarile solide din America de Nord si China au compensat declinul de 9% din Europa, sustine firma de cercetare de piata Rho Motion,…

- Presedintele Joe Biden a anunțat ca va semna o lege care acorda grupului chinez ByteDance aproximativ sase luni sa cedeze populara aplicatie video scurta TikTok, daca aceasta va trece in Congres, in timp ce rivalul sau, Donald Trump, si-a exprimat ingrijorarea cu privire la interzicerea serviciului…

- Presedintele Joe Biden a declarat vineri ca va semna o lege care acorda grupului chinez ByteDance aproximativ sase luni sa cedeze TikTok, daca aceasta va trece in Congres, in timp ce rivalul sau, Donald Trump, si-a exprimat ingrijorarea cu privire la interzicerea serviciului folosit de 170 de milioane…