- In urma cu doar cateva ore, Monica Odagiu a lovit mortal un barbat in varsta de 35 de ani. Acum, celebra actrița a facut primele declarații, dupa ce a lovit pietonul pe o strada din București. Iata ce spune vedeta despre cumplitul accident!

- Actrița Monica Odagiu, implicata duminica intr-un accident de circulație soldat cu moartea unui pieton de 35 de ani, a declarat ca pietonul s-a aruncat in fața mașinii, informeaza Antena 3. „S-a aruncat in fața mașinii. A așteptat pana in momentul in care sa nu mai am ce sa fac și s-a aruncat in fața…

- Verificarile preliminare arata ca locomotiva care a lovit vagonul de calatori avea viteza mare, iar sistemul de franare s-ar fi blocat. Politia a intocmit un dosar penal pentru distrugere sau semnalizare falsa, ucidere si vatamare corporala din culpa. Relateaza corespondenta Radio Romania. Maria Mandita:…

- Un șofer roman de TIR a reușit sa salveze de la moarte fetița unei familii din Vaslui stabilite in Piacenza-Italia. Prezența de spirit și curajul șoferului de TIR Adrian Rusu au facut ca micuța sa fie vie și astazi.

- De mai bine de trei luni, Suhaib nu e de gasit. Modelul a disparut fara urma iar familia și apropiații acestuia iși fac griji pentru el. In aceasta seara, mama și tatal acestuia au fost prezenți in platoul Xtra Night Show și au marturisit ca fiul lor era amenințat cu moartea.

- In cursul zilei de miercuri, 25 Ianuarie 2023, o autospeciala de pompieri a fost implicata intr un accident pe DJ 203D, in localitatea Tintesti din judetul Buzau.Din primele informatii, traficul rutier se desfasoara dirijat pe DJ203D, in Tintesti, unde o autospeciala de pompieri si un autoturism au…

- Aurescu a declarat intr-o intervenție la Digi24 ca indiferent de rezuoltatele anchetei in cazul prabușiriiunui avion ucrainean la Kiev, „este lar ca vorbim tot despre victime ale razboiului declanșat de Rusia in Ucraina”.

- Cum s-a petrecut accidentul de la Sebeș in care a murit un tanar de 21 de ani. Traseul mașinii. Ce arata urmele de pe șosea Sunt multe intrebari cu privire la cauzele și modul in care s-a petrecut accidentul de duminica seara de la Sebeș. Pana cand poliția și medicii vor anunța rezultatele investigațiilor,…