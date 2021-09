Stiri pe aceeasi tema

- Perechea româno-ucraineana Raluca Olaru/Nadiia Kicenok a fost învinsa în optimile probei de dublu de la US Open de Alexa Guarachi și Desirae Krawczyk.Raluca Olaru și Nadiia Kicenok, cap de serie serie numarul 12, au cedat, 3-6, 2-6, confruntarea cu perechea ciliano-americana…

- Perechea Monica Niculescu / Gabriela Ruse (Romania) s-a calificat in sferturile de finala ale probei de dublu la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, care se desfasoara, in aceasta perioada, pe celebra arena de la Flushing Meadows (New York). In optimi, romancele le-au invins, in trei seturi,…

- The Romanian pair Monica Niculescu / Gabriela Ruse qualified for the quarter finals of the doubles event within the US Open tennis tournament, the last Grand Slam of the year, after defeating Leylah Fernandez (Canada ) / Erin Routliff (New Zeealand) couple with 6-1, 4-6, 6-2, in New York, on Monday.…

- Performanța pentru Romania prin jucatoarele de tenis Monica Niculescu și Gabriela Ruse care au izbutit luni seara sa se califice in sferturile de finala ale Grand Slam-ului de la New York, trecand in optimi de cuplul alcatuit din canadiana Leylah Annie Fernandez și nouzeelandeza Erin Routliffe. Monica…

- Raluca Olaru si ucraineanca Nadia Kicenok s-au calificat in optimile de finala ale turneului US Open, dupa ce au invins cuplul Andrea Petkovic (Germania)/Ajla Tomljanovic (Australia) cu 5-7, 6-1, 6-2, duminica, la New York. Olaru si Kicenok, favoritele numarul 12 ale probei, au obtinut victoria dupa…

- Perechea romana compusa din Irina Begu si Andreea Mitu a fost invinsa fara drept de apel de cuplul Caroline Dolehide (SUA)/Storm Sanders (Australia), cu 6-0, 6-1, sambata, la New York, in runda a doua a probei feminine de dublu din cadrul turneului US Open. Dolehide si Sanders, favoritele numarul zece,…

- Gabriela Ruse (foto), Jaqueline Cristian, Mihaela Buzarnescu si Monica Niculescu și-au asigurat prezența, joi, in ultimul tur al calificarilor pentru tabloul de simplu al turneului US Open de la New York, ultimul de Mare Slem al anului. Gabriela Ruse a invins-o, cu 7-5, 6-1, pe japoneza Kurumi Nara…

- Au inceput calificarile de la US Open, acolo unde Romania e reprezentanta de șapte jucatoare pe tabloul femininin și de Marius Copil pe tabloul masculin. Calificarile de la New York au inceput entuziasmant pentru romani, care au obținut victorii pe linie in prima zi de concurs. Pe rand, Mihaela Buzarnescu,…