- Compania aeriana Emirates a reluat cascadoriile pe cea mai inalta cladire din lume. De aceasta data, o cascadoare imbracata in uniforma de stewardesa s-a pus in calea unui avion de pasageri.

- Un asteroid gigant, mai mare decit orice cladire de pe Pamint, urmeaza sa treaca marti pe linga Terra. Numit 7482 (1994 PC1), asteroidul masoara 1.052 metri lungime si o latime de peste un kilometru. Asteroidul este mai mare decit Burj Khalifa din Dubai, care, la 830 de metri inaltime, este cea mai…

- Ilie Nastase, primul lider mondial din istoria ATP, a comentat infrangerea suferita de Novak Djokovic in instanța in aceasta dimineața, ce are ca efect imediat deportarea sarbului din Australia. Astfel, liderul mondial nu va lua startul la Australian Open. CONTEXT: Novak Djokovic a pierdut procesul…

- Compania americana Delta Air Lines a decis saptamana trecuta sa cheme inapoi la Seattle un avion in zbor spre Shanghai din cauza noilor restrictii sanitare cerute la aeroport, atragandu-si critici din partea autoritatilor chineze, noteaza AFP. "Pentru a respecta cerintele de curatenie de la…

- Dupa doar doua luni de la inceperea proiectului „EduȘah – empowerment și incluziune prin șah”, folosirea acestui sport al minții ca instrument de dezvoltare personala aduce o prima victorie rasunatoare in echipa copiilor de la Asociația Stea, incurajandu-i sa-și conștientizeze potențialul și sa aiba…

- Organizația Națiunilor Unite a premiat Romania pentru inovație in serviciul public. Țara noastra este singura țara din centrul și estul Europei ale carei eforturi sunt astfel recunoscute pentru modul in care a implementat politici publice care sa usureze cooperarea dintre cetațeni și instituții.…

- Un avion de pasageri, aflat la poarta de imbacare, a fost avariat dupa ce a fost impins de vint intr-un utilaj de pe pista. Imaginile au fost surprinse pe aeroportul din orașul australian Brisbane, care atunci era afectat de o furtuna foarte puternica. Aeronava, un Boeing 787, a fost mutat de rafale…