- Aproape 650 de afgani au fost evacuati din Kabul intr-un singur transport, cu un avion militar american C-17 Globemaster III. Poza s-a viralizat pe internet, inca una din imaginile emblematice ale crizei pe care o traiesc afganii care vor sa fuga din tara dupa ocupatia talibana.

