- UPDATE! Momente dureroase la inmormantarea Alinei. Iubitul acesteia a ingenuncheat in fața mormantului și a ramas așa preț de mai multe minute. Alina a fost inmormantata in rochie de mireasa, iar iubitul ei a purtat in piept o floare de mire.DURERE… Alina, adolescenta omorata weekend-ul trecut, este…

- Alina, adolescenta omorata weekend-ul trecut, este condusa astazi pe ultimul drum. Cortegiul funerar a plecat, in urma cu cateva momente, de la casa parinteasca a fetei din satul Buda și se indreapta spre biserica. La eveniment nu participa tatal Alinei, cel despre care aceasta povestea, in urma cu…

- Incident grav desfașurat in aceasta dimineața in Valea Adanca. Echipajele de prim-ajutor au intervenit in urma unui apel la 112 și au gasit un barbat, de 40 de ani cu evidente arsuri pe corp. A existat la fața locului și o alta victima, de 48 de ani, in stare foarte grava, cu o plaga injunghiata […]…

- FUNERALII… Preotul Gheorghe Birsan, decedat la doar 55 de ani, ca urmare a unei afecțiuni acutizate brusc, a fost inmormantat, cu un sobor d epreoți impresionant, in fruntea carora a fost Episcopul Hușilor, Preasfințitul Ignatie, dupa cum se arata intr-un comunicat de presa al Episcopiei. „Parintele…

- EPILOG… Trupul neinsuflețit al preotului Gheorghe Birsan de la Berezeni a fost depus in biserica „Adormirea Maicii Domnului”, lacașul parohiei Berezeni 1, pe care l-a ctitorit și care va ramane marturie a vredniciei și credinței sale, peste timp. Inmormantarea va avea loc vineri, 30 iunie, la Berezeni,…

- CONDOLEANTE… Au fost lacrimi si durere, luni, pe strazile din Negresti, unde sute de persoane din toate colturile judetului, dar si din tara au condus-o pe ultimul drum pe Anda Bichinet, sotia fostului presedinte al Consiliului Judetean, Corneliu Bichinet. Acesta i-a avut alaturi pe membrii familiei,…

- In urma cu putin timp a fost raportat un incendiu in judetul Iasi. Din primele informatii obtinute de catre reporterii BZI, se pare ca acesta a fost produs la o casa din satul Bratulești, comuna Strunga. Un barbat a suferit arsuri la nivelul fetei si este transportat la spital. La fata locului se deplaseaza…