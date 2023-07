Stiri pe aceeasi tema

- O femeie si-a pierdut cumpatul si distrus mai multe bunuri aparținand unei companii aeriene, dupa ce plata pentru biletul sau de zbor a declanșat o problema de securitate pe un aeroport din Mexic. Imaginile au devenit virale pe internet.

- Bogdan Mocanu și Iasmina Halas, impart aceeași vacanța. Cele doua vedete sunt din ce in ce mai apropiate și se bucura de zile de relaxare impreuna. Sunt sau nu Bogdan Mocanu și Iasmina Halas intr-o relație. Vedeta din showbiz-ul romanesc a facut dezvaluiri, in exclusivitate, pentru Antena Stars.

- Un avion al companiei Asiana Airlines a aterizat in siguranta vineri pe aeroportul din orasul sud-coreean Daegu dupa ce unul dintre pasageri ar fi deschis ușa de urgența a aeronavei cu putin timp inainte de a ajunge la destinatie, relateaza Reuters si Yonhap, citeaza digi24.ro.

- Larisa Udila a fost nevoita sa plece cat mai repede din vacanța in Tokyo, asta pentru ca a primit o veste trista din partea familiei care se afla in Romania. Larisa Udila și-a dorit sa zboare cat mai repede in țara, insa vedeta a trecut prin clipe de panica in avion. Iata ce a pațit!

- Brigitte Pastrama a dat lovitura in Dubai, insa nu a reușit sa se desparta de tot de Romania. Vedeta din showbiz-ul de la noi a revenit in țara, in urma cu puțin timp, dupa cinci luni in care a stat printre arabi. Mai mult decat atat, Florin Pastrama a demonstrat ca este un soț iubitor și atent, astfel…

- VIDEO ȘTIREA TA| Momente de panica dupa ce o mașina a ramas blocata intre barierele de pe strada Marașești din Alba Iulia: „Cei de la Poliția Locala au zis ca e problema celor din mașina” Momente de panica dupa ce o mașina a ramas blocata intre barierele de pe strada Marașești din Alba Iulia: „Cei de…

- Sunt momente de panica in zona 3 insule, unde o persoana care efectua lucrari de toaletare de arbori a ramas blocata la o inalțime de 20 de metri. „Pompierii militari ai Detașamentului Arad intervin in aceste momente cu o autospeciala de intervenție și salvare de la inalțime, pentru salvarea unei persoane…