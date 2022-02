Stiri pe aceeasi tema

- In mod absolut neobisnuit, ieri, la Sculeni, circa 60- dintre masinile aflate la cozile din vama pe sensul de intrare in Romania erau cu numere de Ucraina. Nu pareau insa a fi transfugi disperati ce fug din calea bombelor: mare parte erau in masini scumpe. Ucrainenii nu erau interesati de a ramane in…

- Rusia a inceput razboiul in Ucraina, iar persoanele publice cunoscute care stau in apropierea granițelor vizate de aceste atacuri iși fac deja griji pentru viața lor. Printrele ele, si Victoria Lungu, cunoscuta și apreciata artista din Moldova, dar și prezentatoare TV și organizatoare de spectacole…

- Galațiul, aflat la numai zece kilometri de Vama „Galați – Rutier” de la Giurgiulești, care este punct de trecere a frontierei, atat cu Republica Moldova, cat și cu Ucraina, este pregatit sa primeasca refugiați din Ucraina, mai ales in condițiile in care una din direcțiile de atac ale armatei ruse vizeaza…

- Mai mulți moldoveni spun ca s-au auzit bubuituri in aceasta dimineața in mai multe zone din apropierea graniței cu Ucraina, transmite Știri.md.„Mai mulți chișinauieni raporteaza ca aud zgomote puternice din partea de Est. Este neclara proveniența lor. S-ar fi auzit intre 5-10 efecte sonore pana…

- Refugiații intra in Republica Moldova, vennd dinspre Ucraina. Aceasta situație este semnalata in ziua de joi, 24 februarie – prima zi de razboi in Ucraina. Bombardamentele Rusiei au lovit capitala Ucrainei, orașul Kiev. De asemenea au fost bombardate alte mari orașe, printre care Harkov și Odessa. Republica…

- Ucraina a arestat un rus care ar fi pregatit atacuri la Odessa, oraș – port de la Marea Neagra. Serviciul de securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat ca barbatul arestat ar fi agent al serviciului de informații militare al Rusiei. ”Sarcina sa principala era de a deteriora situatia politica in regiunea…

- Socialistul Igor Dodon, este audiat miercuri, 29 decembrie, de catre procurorii din cadrul Procuraturii Generale (PG) în cadrul cauzei penale SA „Energocom” privind procurarea energiei electrice în perioada 2008-2009, atunci când Dodon era ministrul al Economiei. …

- Alte 344 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 2 sunt asociate cu contact in afara țarii: 1- Romania, 1-Ucraina. Numarul total de teste efectuate – 4358. Bilanțul cazurilor de COVID-19 in țara noastra a ajuns la 370.003. Din…