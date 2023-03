Stiri pe aceeasi tema

- Eduard Florescu, fotbalistul celor de la FC Botoșani, trece prin momente grele dupa ce iubita sa a fost transportata de urgența la un spital din Iași, in stare grava, din cauza unor complicații cu sarcina.

- FCU Craiova 1948 a precizat, duminica seara, intr-un comunicat, ca nu aare nicio implicare in organizarea meciului cu Sepsi, din Superliga, astfel ca echipa este absolvita de orice vina cu privire la organizare. Gruparea olteana a mentionat ca nu a organizat deplasarea suporterilor. "Clubul nostru nu…

- Meciul Sepsi Sf. Gheorghe – FCU Craiova a fost intrerupt in minutul 25, din cauza scandarilor xenofobe ale spectatorilor. Jucatorii și arbitrii au intrat la... The post Șoc in Superliga! Meciul dintre Sepsi și FC U Craiova, suspendat in minutul 25 din cauza scandarilor xenofobe appeared first on Special…

- Robert Popa (19 ani, FC U Craiova), Alexandru Pantea (19 ani, FCSB), Constantin Grameni (20 de ani, Farul) și Octavian Popescu (20 de ani, FCSB) se situeaza in Top 10 mondial pentru postul lor in analiza tinerilor jucatori realizata de CIES Football Observatory. Ultimul are cea mai mare cota de piața,…

- Basarab Panduru (52 de ani) a alcatuit cel mai bun „11” din Superliga in anul 2022. Campioana CFR Cluj, in acest sezon pe 2, da cei mai mulți jucatori, 4. Toți cei 4 jucatori de la CFR vin din compartimentul defensiv, semn al siguranței din apararea lui Dan Petrescu. CSU Craiova, Rapid și liderul actualului…

- Victor Pițurca, fostul selecționer al Romaniei, considera ca Florinel Coman nu trebuie sa lipseasca din echipa de start a celor de la FCSB. Coman a pierdut primul „11” al roș-albaștrilor in sezonul de toamna, in locul sau fiind preferat Octavian Popescu. A intrat de pe banca și in ultimul meci de Superliga,…

- In meciul cu FC Botosani, Farul Constanta a realizat cel mai mare scor din istoria sa. Farul are cea mai bun atac si cea mai buna aparare din Superliga, e singura formatie care a pierdut un singur meci pana acum si are cele mai multe victorii. Cu cele trei reusite din partida cu FC Botosani, golgeterul…