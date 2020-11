Moment UNIC în Parlamentul României! Și-au dat toți demisia Parlamentarii USR au decis, marți, in unanimitate sa-și depuna demisiile pentru a nu beneficia de pensii speciale. Dan Barna a declarat ca acestea vor intra in vigoare in ultima zi de mandat a actualei legislaturi. ADIO Craciun! OMS avertizeaza. Care e cea mai buna opțiune „Am decis sa ne asumam ca nu vom beneficia de pensii speciale, dar e o condiție pentru participarea la noua guvernare. Este un mesaj foarte clar. (...) E o decizie luata in unanimitate”, a declarat Barna. Liderul USR a cerut convocarea conducerii parlamentului de urgența și organizarea miercuri a unei ședințe comune… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

