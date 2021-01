O femeie, Kaja Kallas, in varsta de 43 de ani, a fost desemnata - pentru prima oara - sa formeze un guvern in Estonia, in urma demisiei lui Juri Ratas, relateaza Euronews.

Juri Ratas a demisionat miercuri, in urma deschiderii unei anchete de coruptie impotriva formatiunii sale, Partidului de Centru (centru-dreapta).

O fosta eurodeputata si o eurofila convinsa, Kaja Kallas, principala reprezentanta a opozitiei, are la dispozitie doua saptamani sa formeze un cabinet de coalitie si sa obtina o sustinere in Parlament.

”Cred ca institutiile noastre trebuie sa actioneze in acest…