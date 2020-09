Stiri pe aceeasi tema

- Candidatura lui Ciprian Ciucu (foto) la Primaria Sectorului 6 din partea PNL si USR-PLUS a fost lansata marti. La eveniment au participat presedintele PNL, Ludovic Orban, presedintele USR, Dan Barna, presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, presedintele PLUS Bucuresti, Vlad Voiculescu, presedintele…

- Candidatura lui Ciprian Ciucu la Primaria Sectorului 6 din partea PNL si USR-PLUS a fost lansata marti. La eveniment au participat presedintele PNL, Ludovic Orban, presedintele USR, Dan Barna, presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, presedintele PLUS Bucuresti, Vlad Voiculescu, presedintele USR…

- Candidatii Aliantei PNL-USR-PLUS la sectoarele Capitalei Foto: Arhiva. Conducerea PNL a validat astazi colaborarea cu USR-PLUS și candidații pentru primariile sectoarelor Capitalei și a deci susținerea lui Nicușor Dan la Primaria Generala. Președintele PNL Ludovic Orban declara dupa…

- Conducerea PNL a validat, sambata, colaborarea cu USR PLUS si candidatii pentru Primariile sectoarelor Capitalei si a decis sustinerea lui Nicusor Dan la Primaria generala. Am validat intelegerea unei colaborari loiale cu partenerii de la USR PLUS si, de asemenea, am validat atat candidatii Partidului…

- Conform protocolului, daca Nicușor Dan va fi ales primar, Vlad Voiculescu (PLUS) va deveni viceprimar și va avea delegate atribuții clare: sanatatea, educația și asistența sociala, potrivit surselor G4Media.ro. Concret, Vlad Voiculescu va gestiona rețeaua de spitale a primariei, dar și activitațile…

- PNL și USR-PLUS au semnat, la finalul unor negocieri care au durat pâna la 3 dimineața, protocolul pentru alianța dreptei în București. Potrivit surselor HotNews.ro, primariile vor fi împarțite 3 la 3, viceprimarii sunt si ei de la fiecare formațiune, iar listele de consilieri locali…

- ​​PNL și USR-PLUS stabilesc ultimele detalii ale alianței pentru București, înaintea ședințelor de sâmbata în care fiecare partid va valida înțelegerea în forurile de conducere. Pâna vineri seara, lucrurile batute în cuie erau ca împarțirea candidaților…

- Nicusor Dan, candidatul dreptei la Primaria Capitalei, a anuntat, duminica, termenul limita pentru finalizarea negocierilor dreptei, privind candidati comuni la primariile de sector. "Daca aceasta epidemie ne va lasa si vom face alegerile locale in 27 septembrie, data limita in care trebuie depuse liste…