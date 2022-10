Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoica (57 de ani), managerul celor de la FCSB, ar vrea ca CFR Cluj sa aiba un parcurs cat mai lung in Conference League, pentru a ingreuna misiunea campioanei in Liga 1. In seara in care FCSB era umilita de Silkeborg, scor 0-5, campioana CFR Cluj obținea o victorie mare pe terenul Slaviei Praga,…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al actorului Alexandru Arsinel a fost depus, vineri, in foaierul Teatrului de Revista „Constantin Tanase”, din Calea Victoriei nr.33. Inmormantarea va avea loc, duminica, la Cimitirul Bellu. Alexandru Arșinel a murit joi, 29 septembrie, la varsta de 83 de ani. Actorul…

- In timp ce Regele Charles al III-lea iși conduce pe ultimul drum mama, localnicii din satul brașovean au ținut un moment de reculegere in memoria Regina Elisabeta a II-a, in fața casei din Viscri.

- O inregistrare video dramatica arata o mama ucraineana plangand și sarind de bucurie in timp ce fiul ei, primarul imbracat in veste antiglonț și inconjurat de forțele de securitate, se reintalnește cu ea dupa șase luni de ocupație rusa. Ea ii spunea fiului ei, Viaceslav Zadorenko, ca știa ca se va intoarce…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Prinții William și Harry, alaturi de soțiile lor, Kate și Meghan, au mers impreuna sa priveasca florile depuse in fața Castelului Windsor și alte omagii aduse in memoria Reginei Elisabeta a II-a, potrivit Reuters. Relațiile intre cei doi fii ai noului rege britanic au…

- Viking - FCSB și CFR Cluj - Maribor, doua dintre partidele echipelor romanești din play-off-ul Conference League, vor putea fi urmarite de microbiștii romani la TV. Pentru moment, partida Universitații Craiova cu Hapoel Beer Sheva este netelevizata. Doar pentru doua dintre cele trei partide au fost…

- Adriana Trandafir este cea mai apreciata și susținuta concurenta din aceasta seara, de la Splash! Vedete la apa, chiar de catre ceilalți concurenți. S-a descurcat de minune și nimeni nu s-ar fi așteptat la o astfel de saritura de la fosta concurenta de la Asia Express. I-a lasat pe toți cu gura cascata,…

- Cei care incaseaza bani pentru cazarea ucrainenilor – pana la 2.100 de lei pe luna pentru fiecare persoana – nu trebuie sa ii declare la ANAF si nici nu au obligatii de plata, aspect care a facut aceasta activitate extrem de atractiva in detrimentul veniturilor clasice din chirii, unde veniturile sunt…